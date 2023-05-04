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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر آيفون برو ماكس مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max

سعر آيفون 14 برو
سعر آيفون 14 برو ماكس

سعر آيفون 14 برو ماكس.. أفضل هواتف آبل الحالية وهو النسخة الأعلى من iPhone 14 من حيث السعر والأداء والمواصفات بشكل عام، فهو يقدم مجموعة من الميزات القوية ضمن فئة الفلاجشيب، فإذا كنت ترغب في معرفة مواصفات وسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس، سنستعرضها إليك خلال السطور التالية.

سعر آيفون 14 برو ماكس في مصر

يتوفر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر مقابل سعر يبدأ من 52850 جنيه مصري للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

 

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سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في السعودية

يبلغ سعر جوال آيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية حوالي 4600 ريال، للنسخة بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

سعر آيفون 14 برو ماكس

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في الإمارات

يتوفر جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات مقابل سعر حوالي 4179 درهم أماراتي للطراز بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتميز آيفون 14 برو ماكس بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.

سعر آيفون 14 برو ماكس

وزودت آبل هاتف آيفون 14 برو ماكس، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر آيفون 14 برو ماكس

ويعمل هاتف آيفون 14 برو ماكس، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic، المطور بمعمارية 4 نانومتر، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويمتاز هاتف آيفون 14 برو ماكس، ببطارية تبلغ قوتها 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأسود والفضي والذهبي  والبنفسجي.

سعر آيفون 14 برو ماكس
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