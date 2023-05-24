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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج قوى وأداء رائد.. فيفو تعلن عن سلسلة iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro
iQOO Neo 8 Pro

أقامت العلامة التجارية الصينية iQOO، التابعة لشركة فيفو، حدث إطلاق كبير في الصين، كشفت من خلاله عن سلسلة هواتف iQOO Neo 8 والجهاز اللوحي iQOO Pad والسماعة اللاسلكية TWS Air Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي سلسلة Neo 8 في إصدارين مختلفين تحت اسم iQOO Ne o8 و Neo 8 Pro الذي يأتي لأول مرة بمعالج Dimensity 9200+ الجديد من ميدياتك.

 

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فيفو تعلن عن سلسلة iQOO Neo 8 

ويتميز Dimensity 9200+، بتقديم أداء قوى لهاتف iQOO Neo 8 Pro،  ويأتي مقترنا بوحدة معالجة الرسومات من نوع ARM Immortalis G715، كما يوفر المعالج أيضا دعما للاتصال بشبكات واي فاي الأحدث Wi-Fi 7 بالإضافة إلى دعم ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين 512 جيجابايت UFS 4.0.

iQOO Neo 8

وزودت فيفو طراز Neo 8 Pro، بغرفة بخار ضخمة بسعة 5002 ملميتر للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الهاتف، وبينما يعمل الإصدار الأساسي بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يقترن بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويشترك كلا الهاتفين في نفس المواصفات تقريبا، من بينها شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1260 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية.

ويجلب هاتف Neo 8 Pro مستشعر سوني من نوع IMX 866 بدقة 50 ميجابكسل على كاميرته الرئيسية، والتي تقدم دعما لميزة التثبيت البصري OIS إلى جانب وحدة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

سلسلة iQOO Neo 8

ويتميز هاتف Neo 8 بمستشعر سامسونج من نوع GN5 بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، ويقترن بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحصل كلا الهاتفين الجديدين أيضا على ميزة إضافية تتمثل في شريحة vivo V1 + وهو أول معالج إشارة للصور (ISP) من إنتاج شركة فيفو يعمل على تحسين عملية التصوير على الهواتف الذكية.

ويعمل كلا الهاتفين بواسطة واجهة المستخدم من فيفو OriginOS 3 المستندة على نظام التشغيل Android 13، وتتميز سلسلة iQOO Neo 8 ببطاريات عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات.

ويتوفر هاتف iQOO Neo 8 للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 325 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، وبسعر يصل إلى 410 دولارات (أي ما يعادل 12600 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 رام + 512 جيجابايت.

iQOO Neo 8

وبينما يتوفر هاتف iQOO Neo 8 Pro ، مقابل سعر يبدأ  من 440 دولار (أي ما يعادل 13500 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 16 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 482 دولار (أي ما يعادل 14800 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت، ويتوفر كلا الهاتفين في 3 ألوان هي: الأحمر والأخضر والأسود، وتبدأ المبيعات الرسمية في الصين من 31 مايو.

 

iQOO Neo 8 Pro
iQOO فيفو سلسلة iQOO Neo 8 iQOO Neo8 iQOO Neo 8 Pro

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