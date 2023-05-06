عروض الصيف.. تخفيضات هائلة على أفضل هواتف iQOO من فيفو

تقدم مواقع التجارة الالكترونية تخفيضات الصيف الرائعة على الهواتف الذكية، للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء منتجات الفئات المختلفة مقابل أسعار مخفضة.

وخلال عروض شهر الصيف، يتم تقديم العديد من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية بتخفيضات كبيرة جدا، مما يمنح المستخدمين فرصة لشراء الأجهزة الذكية التي يسعون لشرائها، ومن بينها خصومات على أحدث هواتف فيفو iQOO.

تخفيضات هائلة على أفضل هواتف iQOO من فيفو



ولحسن الحظ، يتوفر أحدث هواتف iQOO من فيفو، والذي ينطلق تحت اسم iQOO 11 على خصم كبير يقدر بـ 12% على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب، من خلال التخفيضات الصيفية الكبرى.

iQOO 11

ويتوفر هاتف فيفو iQOO 11، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، في الهند، مقابل سعر 54999 روبية هندية (أي ما يعادل 20300 جنيه مصري)، بدلا من 6199 روبية هندية، وبذلك تصل نسبة الخصم إلى 2500 جنيه مصري.

ويعد iQOO 11 هو أحدث هاتف رائد من العلامة التجارية فيفو، والذي يتم تشغيله بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومن حيث الأداء يقدم المعالج تجربة ممتازة سواء للألعاب أو لمهامنا اليومية، ويتميز الهاتف أيضا بتصميم ممتاز، مع حواف رفيعة للغاية وإطار متوسط ​​من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات.

iQOO 11

ويمتاز هاتف iQOO 11، بدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي رام بما يصل إلى 8 جيجابايت، عبر تقنية Extended RAM 3.0، إلى جانب نظام تبريد Vapor Chamber بغرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم 4013 متر مكعب.

ويأتي هاتف فيفو iQOO 11، مع شاشة من نوع E6 AMOLED من إنتاج شركة سامسونج بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم أقصى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم 1 مليار لوان ودعم خاصية HDR10 +.

iQOO 11

ويحتوي هاتف iQOO 11 على كاميرا رئيسية من نوع Samsung GN5 بحجم 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1 / 1.57 بوصة، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ذات تركيز ثابت بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف iQOO 11 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير يمكنها إعادة شحنها عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.