عرض الجمعة.. خصم 3100 جنيه على وحش فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro

أطلقت فيفو هاتف iQOO Neo 8 Pro، كأحدث إصدارات 5G، والذي يتميز بعدد من المواصفات والإمكانات القوية كمنافس لأجهزة سامسونج وشاومي.

خصم 14% على هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصل هاتف iQOO Neo 8 Pro 5G، على تخفيض مميز على إحدى المواقع الألكترونية على الإنترنت، حيث أصبح الهاتف الذكي الذي يتم بيعه بسعر 699 دولارا (أي ما يعادل 21600 جنيه مصري)، متاحا الآن بسعر مخفض يبلغ 599 دولار (أي ما يعادل 18500 جنيه مصري)، لمتتغير بسعة 16 رام + 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro



يتميز هاتف iQOO Neo 8 Pro بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Samsung E5 AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 2800 × 1260 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية.

خصم 14% على هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro

ويتم تشغيل iQOO Neo 8 Pro بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 9200+، والذي يأتي مقترنا بوحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G715، وذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت، ويأتي مع خيارات تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 .

ويأتي iQOO Neo 8 Pro مزودا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم IMX 866 من سوني OIS ومستشعر عريض 8 ميجابكسل، ولصور السيلفي يحتوى الهاتف على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل في المقدمة.

ويعمل هاتف iQOO Neo 8 Pro ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع 120 وات، ويعمل بنظام التشغيل ORIGIN OS3 الذي يعمل بنظام التشغيل Android 13. تشمل الميزات الأخرى المثيرة للاهتمام Bluetooth 5.3 و GPS ومنفذ شحن USB-C ومستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومكبرات صوت ثنائية وخيارات اتصال Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.3 للاتصال اللاسلكي السلس.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأحمر.