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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مش هيتكرر.. خصم 25% على جوال سامسونج Galaxy A14 بمناسبة العيد

Galaxy A14
Galaxy A14

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، بمناسبة عيد الأضحى،  عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الأعياد.

خصم 25% على جوال سامسونج Galaxy A14 بمناسبة العيد

ولحسن الحظ، حصل أحد هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A14 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

 

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ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على جوال Galaxy A14 من سامسونج، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في السعودية، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 25% عن السعر الأساسي للهاتف.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال سامسونج Galaxy A14، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G، باللون الأخضر الفاتح، في السعودية مقابل سعر 466 ريالا سعوديا بدلا من 625 ريالا سعوديا.

خصم 25% على جوال سامسونج Galaxy A14 بمناسبة العيد

مواصفات جوال سامسونج Galaxy A14 في السعودية

يتميز جوال سامسونج Galaxy A14، مع شاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وجاء جوال سامسونج Galaxy A14، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy A14، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى جوال سامسونج Galaxy A14، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

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