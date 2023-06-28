عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة العيد.. تخفيض هائل على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

جوال سامسونج جالاكسي
جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، وبيعها بأسعار مخفضة، كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

خصم 42% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج الرائدة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي S22 ألترا، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

 

ببطارية 6000 مللى أمبير.. خصم 35% على جوال سامسونج جالاكسي M33

فرصة متتعوضش.. خصم 21% على جوال سامسونج جالاكسي A73

 

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية جوال جالاكسي S22 ألترا مع تخفيض هائل لمحبي هواتف سامسونج المتميزة، حيث يباع الهاتف بسعر أقل من سعره الأصلي، ويتوفر مع خصم يصل إلى 42% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بسعة 12 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البورغندي (البنفسجي)، في السعودية، مقابل سعر 3069 ريال سعودي، بدلا من 5299 ريال سعودي.

خصم 42% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا


يأتي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9  ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.

وجاء جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.

جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا
سامسونج جالاكسي S22 الترا خصم جالاكسي S22 ألترا سعر جالاكسي S22 ألترا جالاكسي S22 ألترا في السعودية مواصفات جالاكسي S22 ألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

من غير حظر.. كيف تمنع الغرباء من رؤية حسابك على فيسبوك

بعد التحديث الجديد.. اعرف إزاي تخفي قائمة متابعيك على إنستجرام

وحش الفئة المتوسطة من Oppo.. سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

احذر من الهاكرز.. طريقتان لتعرف إذا كان واتساب مراقب أو تتعرض للتجسس

خصم 15% على جوال سامسونج جالاكسي A04s

بدون رقم هاتف أو إيميل.. حيلة ذكية لـ إنشاء حساب فيسبوك لأول مرة

بسرعة إنترنت عالية.. تعرف على أفضل هواتف 5G لعام 2023

احذر .. برنامج أندرويد يتجسس عليك ويسرق رسائل واتساب

ترشيحاتنا

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رايس

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

انكسر قدم الخروف قبل النحر بدقائق فهل يبطل ثواب الأضحية.. الإفتاء توضح

بسبب رفع الفائدة.. رئيسة وزراء إيطاليا تفتح النار على البنك المركزي الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ