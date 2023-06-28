مفاجأة العيد.. تخفيض هائل على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، وبيعها بأسعار مخفضة، كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

خصم 42% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج الرائدة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي S22 ألترا، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية جوال جالاكسي S22 ألترا مع تخفيض هائل لمحبي هواتف سامسونج المتميزة، حيث يباع الهاتف بسعر أقل من سعره الأصلي، ويتوفر مع خصم يصل إلى 42% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بسعة 12 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البورغندي (البنفسجي)، في السعودية، مقابل سعر 3069 ريال سعودي، بدلا من 5299 ريال سعودي.

خصم 42% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا



يأتي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9 ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.

وجاء جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.