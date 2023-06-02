عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة متتعوضش.. خصم 21% على جوال سامسونج جالاكسي A73

خصم على جوال جالاكسي
خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

خصم كبير

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي A73 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

 

حرق أسعار.. خصم 57% على جوال Galaxy S20 FE من سامسونج

جوال بتقنية 5G.. خصم ضخم على سامسونج جالكسي S22 ألترا

 


ويتوفر الهاتف الذكي المتميز جالاكسي A73 من سامسونج، مع تخفيض مغرى لعشاق الهواتف المتوسطة، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 21% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي A73، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، في السعودية مقابل سعر 1485 ريال سعودى بدلا من 1899 ريال سعودي.

يأتي جوال سامسونج جالاكسي A73، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

ويعمل جوال سامسونج جالاكسي A73، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

وجاء جوال سامسونج جالاكسي A73، بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوى جوال سامسونج جالاكسي A73، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

سامسونج خصم كبير جالاكسي A73 هاتف جالاكسي A73 خصم جالاكسي A73

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

لو تليفونك أندرويد.. اعرف ازاي تحظر الإعلانات المزعجة على شاشة موبايلك

شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. إليك القائمة

على شكل صدفة.. 5 من أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

لو متعرفش الفرق بين رسائل SMS و RCS.. إليك الاختلافات وأيهما الأفضل؟

لو بتجيلك رسايل مزعجة على الواتساب .. اعرف إزاى تتصرف

أوبو أفضل من فيفو.. 3 أسباب تدفعك لشراء هواتف Reno 10 عن Vivo S17

سعر أوبو رينو 8 برو.. هاتف Oppo الأسطورى الأكثر مبيعا

بسعر أرخص.. موتورولا تكشف على قاتل هواتف سامسونج

ترشيحاتنا

التعليم العالي: تأهيل بعض كليات الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الاعتماد الدولي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

رئيس هيئة تعليم الكبار: انخفاض كبير في نسبة الأمية بمصر

المشدد 7 سنوات.. عقوبات تنتظر مستريحة العقارات والأراضي في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ