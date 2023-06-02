فرصة متتعوضش.. خصم 21% على جوال سامسونج جالاكسي A73

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

خصم كبير

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي A73 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.



ويتوفر الهاتف الذكي المتميز جالاكسي A73 من سامسونج، مع تخفيض مغرى لعشاق الهواتف المتوسطة، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 21% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي A73، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، في السعودية مقابل سعر 1485 ريال سعودى بدلا من 1899 ريال سعودي.

يأتي جوال سامسونج جالاكسي A73، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

ويعمل جوال سامسونج جالاكسي A73، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

خصم على جوال جالاكسي A73 من سامسونج

وجاء جوال سامسونج جالاكسي A73، بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوى جوال سامسونج جالاكسي A73، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.