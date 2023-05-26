حرق أسعار.. خصم 57% على جوال Galaxy S20 FE من سامسونج

تشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من سامسونج، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهواتف الباهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

خصم مذهل على جوال Galaxy S20 FE



ولحسن الحظ، يتوفر جوال Galaxy S20 FE الرائد من سامسونج مع خصم مذهل ضمن عروض الصيف على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الامارات.



حصل جوال Galaxy S20 FE، على خصم رائع يصل إلى 57%، ويتوفر الجهاز الذي يأتي بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي في الامارات، مقابل سعر 1134 درهم إماراتي، بدلا من سعر البيع الأصلي 2699 درهم إماراتي.

خصم مذهل على جوال Galaxy S20 FE

ويتميز جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

وجاء جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري للصورةOIS، مع كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الجوال على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم مذهل على جوال Galaxy S20 FE

ويعمل جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 865 5G، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتم تطويره بمعمارية 7 نانومتر بلس، ويقترن بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويتوفر جوال سامسونج Galaxy S20 FE، في 3 خيارات لونية هي الأزرق، والبنفسجي، والأخضر، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات للأصابع مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو، مع هيكل لمقاومة الماء والغبار مصنف وفقا لمعيار IP68 ومنفذ شحن USB -C، ويحاوى الهاتف على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

