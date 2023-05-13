عرض لن يتكرر.. خصم 57 % على جوال سامسونج Galaxy S20 FE

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل إحدى جوالات شركة سامسونج والذي ينطلق تحت اسم Galaxy S20 FE، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب.

خصم 57 % على جوال سامسونج Galaxy S20 FE

ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Galaxy S20 FE من سامسونج، مع تخفيضات هائلة بمناسة الاجازة الصيفية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الامارات، والذي يقدم خصما يصل إلى 57% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم مذهل على جوال سامسونج Galaxy S20 FE

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق الغامق في الإمارات، مقابل 1139 درهم إماراتي بدلا من 2699 درهم إماراتي.



ويتميز جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بشاشة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع جوال سامسونج Galaxy S20 FE ، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، متصلة بكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، توفر تكبيرا بصريا بقدرة 3X، وتقريبا هجينا بقدرة 30X، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، ويحتوي الجوال على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy S20 FE، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 865 5G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وتم تطويره بمعمارية 7 نانومتر بلس، ويقترن بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويتوفر جوال سامسونج Galaxy S20 FE، في 3 خيارات لونية هي الأزرق، والبنفسجي، والأخضر، ويمتاز الهات بقارئ بصمات للأصابع مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو، مع هيكل لمقاومة الماء والغبار مصنف وفقا لمعيار IP68 ومنفذ شحن USB -C، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.