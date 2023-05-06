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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوال بتقنية 5G.. خصم ضخم على سامسونج جالكسي S22 ألترا

جوال سامسونج جالكسي
جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل جوال سامسونج الرائد والذي ينطلق تحت اسم جالكسي S22 ألترا، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب.

 

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خصم على جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا

ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Galaxy S22 Ultra من سامسونج، مع تخفيضات هائلة بمناسة الاجازة الصيفية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 32% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم على جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا

ويتوفر هاتف جوال سامسونج جالكسي S22 الترا، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البورغندي (البنفسجي)، في السعودية، مقابل سعر 3606 ريال سعودي، بدلا من 5299 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا

يتميز جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتاز جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 x 77.9 x 8.9  ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.

جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا

وجاء جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.

جوال سامسونج جالكسي S22 ألترا
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