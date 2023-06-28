عرض العيد.. خصم 5 آلاف على موبايل سامسونج Galaxy A54

تقدم شركة سامسونج مجموعة من أروع الهواتف في الفئة المتوسطة التي تجمع بين السعر المعقول والجودة مع الأداء السلس السريع، ومن ضمن هواتفها المميزة من تشكيلة الـ A هاتف "جالاكسي A54" ثنائي شريحة الاتصال.

ويتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A54 5G، على إحدى مواقع التجارة الإلكترونية بسعر مغر للغاية، مع تخفيض 21% من سعره ليصل إلى 16,499 جنيه مصري بعد أن كان بـ 21 ألف جنيه، ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 256 جيجا روم، 8 جيجا رام على التوالي، إليك كل تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy A54

مواصفات Samsung Galaxy A54

ووفقا لموقع gsmarena التقني المتخصص، يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED مقس 6.4 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، درجة سطوع 1000 شمعة لكل متر مربع، داعم تقنية HDR10+ مع دقة وضوح 1080x2340 بكسل وكثافة 403 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.9% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل سامسونج جالاكسي ِ54 من خلال معالج Exynos 1380 بدقة تصنيع 5 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات Mali-G68 MP5 تقترن مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تشحن بقوة 25 وات، نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج.

يأتي الهاتف بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة.

موبايل سامسونج يأتي بظهر زجاجي وإطار من البلاستيك وهو بأبعاد طول 158.2 ملم وعرض 76.7 ملم و سمك 8.2 ملم، مع تصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.