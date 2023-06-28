خبر محزن.. One UI 6.0 آخر تحديث يصل هذه الأجهزة من سامسونج

تستعد شركة سامسونج Samsung، لدفع الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بها One UI 6.0 خلال شهر يوليو المقبل، وهو التحديث المستند إلى نظام التشغيل Android 14، الذي أعلنت عنه مطورة أندرويد "جوجل" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O الشهر الماضي.

وبعد الإعلان عن إطلاق الإصدار التجريبي من Android 14، لهواتف Pixel الذكية من جوجل، ظهر تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن بعض التفاصيل حول تحديث One UI 6.0 المستند إلى نظام أندرويد القادم، ولقد كشف عن قائمة توضح الأجهزة التي تتوافق مع واجهة سامسونج الجديدة، بالإضافة إلى قائمة الهواتف المحرومة من دعم الشركة إلى الأبد.

قائمة هواتف جديدة تنضم إلى دعم أندرويد 14 من سامسونج

ستقوم سامسونج بطرح الإصدار التجريبي من One UI 6 في أقل من شهر لتشكيلة الهواتف الذكية الخاصة بها، ووفقا للتقارير الأخيرة ستنضم مجموعة جديدة إلى قائمة الهواتف التي تتوافق مع تحديث One UI 6.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 14.

وتشير مصادر موثوقة إلى أن الإصدار التجريبي من One UI 6.0، سيصل سلسلة هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S23، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، ووفقا لبعض المعلومات المسربة من داخل شؤكة سامسونج، من المرجح أن تكون سلسلة Galaxy S23 أول من يتلقى الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى إمكانية إطلاق أول تحديث تجريبي لـ One UI 6.0، لسلسة هواتف سامسونج القابلة للطي المنتظرة Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5، والتي من المقرر الإعلان عنها في 27 يوليو.

وكما ذكر موقع Sammobile، قد تبدأ سامسونج في طرح التحديث التجريبي One UI 6.0 القائم على نظام Android 14 للهواتف الذكية ضمن Galaxy S23 في الأسبوع الثالث من يوليو، وستبدأ الأجهزة المتوافقة الأخرى أيضا في تلقي التحديث مع نهاية الشهر نفسه.

هواتف سامسونج

قائمة الهواتف المحرومة من دعم سامسونج للأبد

ينتظر عشاق هواتف سامسونج بفارغ الصبر دورهم للحصول على Android 14 خلال الشهر المقبل، ولسوء الحظ، قد ينتهي هذا الانتظار بخيبة أمل لمالكي بعض إصدارات جلاكسي القديمة، حيث لن تتلقى جميع هواتف سامسونج تحديث One UI 6.0، خلال الشهر المقبل.

وفي الآوانة الأخيرة، كشفت بعض التقارير أن سامسونج ستوقف دعمها عن مجموعة من هواتف جلاكسي، ولن تتلقي هذه الأجهزة تحديثات النظام الجديدة إلى جانب تحديثات تغييرات الواجهة بالإضافة إلى تحديثات الأمان.

وتشمل هذه القائمة الهواتف التالية:

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

+Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7

One UI 6.0 آخر تحديث يصل هذه الأجهزة من سامسونج

ولسوء الحظ أيضا، ستكون واجهة المستخدم الجديدة One UI 6.0 آخر تحديث كبير يصل إلى بعض الأجهزة الأخرى من سامسونج، من بينها:

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy M13

Galaxy F23

Galaxy F13