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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل.. سامسونج تطلق هاتف 5G بسعر اقتصادي

Galaxy F54 5G
Galaxy F54 5G

أضافت شركة سامسونج Samsung، عضوا جديدا لعائلة Galaxy F، والذي يتميز بدعم شبكات الإنترنت فائقة السرعة 5G ومواصفات ممتازة وسعر اقتصادى.

وبحسب ما ذكره موقع "notebookcheck"، يعد Galaxy F54 5G أحدث هاتف ذكي متوسط ​​المدى من سامسونج، والذي يعتمد على مجموعة شرائح قوية، وتزوده الشركة بمواصفات قوية من بينها شاشة من نوع Super AMOLED وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة.

 

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سعر ومواصفات Galaxy F54 5G

يقدم هاتف Galaxy F54، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج سامسونج Exynos 1380، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بوحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G68 MP5، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوى هاتف سامسونج الجديد Galaxy F54 5G، على شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

Galaxy F54 5G

وزودت سامسونج هاتف Galaxy F54 5G، بمجموعة متنوعة من الكاميرات للحصول على صور عالية الجودة في عدد من ظروف الإضاءة المختلفة، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف Galaxy F54 5G، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من سامسونج One UI 5.1، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتوفر هاتف Galaxy F54 5G، للبيع في الهند عبر متجر سامسونج على الويب، مقابل سعر يبدأ من 339 دولار (أي ما يعادل 10490 جنيه مصري) للنسخة بشعة 8 + 256 جيجابايت.

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