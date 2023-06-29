عرض العيد.. خصم 33% على جوال ريلمي GT3

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الأعياد.

خصم 33% على جوال ريلمي GT3

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف ريلمي الرائدة، والذي ينطلق تحت اسم ريلمي GT3 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات.

ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على جوال ريلمي GT3 المميز، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 33% عن السعر الأساسي للهاتف.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال ريلمي GT3، بسعة 16 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 1 تيرابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، في الإمارات مقابل سعر 2449 درهم إماراتي، بدلا من 3699 درهما إماراتيا.

خصم 33% على جوال ريلمي GT3

مواصفات جوال ريلمي GT3

يتميز جوال ريلمي GT3، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع 144 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+.

ويتمتع جوال ريلمي GT3، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتقريب الاجسام البعيدة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال ريلمي GT3، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1، والذي يأتي مقترنا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الداخلى، ويحزم بطارية بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 240 وات.

ويأتي هاتف Realme GT3، في تكوينات ذاكرة مختلفة بسعة: 8 + 128 جيجابايت، وبسعة 12 + 256 جيجابايت، وبسعة 16 + 256 جيجابايت، و16 + 512 جيجابايت ، بالإضافة إلى متغير خاص بسعة 16 جيجابايت و1 تيرابايت، و يتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود والأبيض.