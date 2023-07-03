16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين.. موبايل تحفة جديد من Vivo 

أكدت علامة iQOO التابعة لشركة فيفو Vivo الصينية الرائدة تفاصيل هامة حول هاتفها الرائد القادم iQOO 11S، المقرر إطلاقه في 4 يوليو في الصين. وأكدت الشركة مؤخرًا أن الهاتف سيأتي مجهزًا بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.0.

وأكدت الشركة أن iQOO 11S سيأتي بتكوين يوفر 16 جيجابايت رام LPDDDR4x و 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين UFS 4.0. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حتى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

ووفقًا لتقرير من الشهر الماضي، سيأتي iQOO 11S في أربعة إصدارات، مثل 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين، 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين، 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت من التخزين، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت من التخزين. وسيأتي بثلاثة ألوان، مثل الأسود والأبيض والأزرق.

المواصفات المرتقبة لهاتف iQOO 11S

تشير التفاصيل المنبثقة عن iQOO 11S حتى الآن إلى أنه يمكن أن يكون نسخة شاشة مسطحة من iQOO 11 Pro 5G، الذي جاء مجهزًا بشاشة منحنية. وقد كشفت التقارير أن iQOO 11S سيكون مجهزًا بشاشة AMOLED E6 بقياس 6.78 بوصة توفر دقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وسيعمل على نظام التشغيل OriginOS 3.0 المعتمد على Android 13.

بما في ذلك، سيحتوي iQOO 11S على معالج Snapdragon 8 Gen 2. وقد يصل بطارية الجهاز إلى 4,700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 200 واط. وقد تتميز كاميرا الجهاز الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX866 مع دعم OIS. ولا تزال تفاصيل كاميراته الأخرى غير معروفة حتى الآن. وسيوفر الجهاز ميزات أخرى مثل مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة ورقاقة عرض مخصصة.