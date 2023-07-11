إمكانيات ممتازة .. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo V29 Pro

تستعد شركة "فيفو" Vivo الصينية لإطلاق سلسلة هواتف الذكية الجديدة V29 في الأسواق قريبًا. ستكون هذه الموديلات خليفة سلسلة فيفو V27 ، مما يعني أنها تنتمي لفئة الهواتف متوسطة المدى الممتازة.

قبل أي طرح الشركة أي إعلانات رسمية وملصقات دعائية، تم رصد طراز V29 Pro نسخة برو المتطورة على المنصة المعيارية للأداء GeekBench ، التي بدورها كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية. إليك في السطور التالية بعض المواصفات الأساسية للجهاز المنتظر

فيفو

مواصفات Vivo V29 Pro

تم رصد الجهاز على منصة القياس الشهيرة بواسطة الموقع التقني المتخصص MySmartPrice. بالنظر إلى القائمة المتاحة للمشاهدة على الويب، يمكننا أن نرى أن جهاز "فيفو" V29 Pro يحمل رقم الطراز V2251.

يشير هذا الرقم الكودي أيضًا إلى الإطلاق الوشيك للهاتف الذكي في العديد من الأسواق ،والتي ستكون من ضمنها جولة الهند. في GeekBench 4 ، تم رصد V29 Pro وهو يعمل من خلال معالج من "ميدياتك" وتحديدا شريحة Dimensity 8200 الذي يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مرام و 256 جيجابايت من سعة التخزين الأساسية.

فيفو

بالإضافة إلى المعاومات المؤكدة السابقة ، سيعمل جهاز “فيفو” على نظام التشغيل أندرويد 13 الأحدث القائم على واجهة مستخدم FuntouchOS 13 المثبت من قبل المصنع. في اختبارات الأداء، سجل Vivo V29 Pro ما يصل إلى 4394 قطة في اختبار أحادي النواة و 14677 نقطة في الاختبارات متعددة النواة.

لسوء الحظ قاعدة البيانات الرسمية للمنصة المعيارية لم تكشف المزيد عن الهاتف ولكن باقي المواصفات جاءت من خلال تسريبات من مصادر موثوقة، فقد أشارت التقارير السابقة إلى أن الجهاز مزود بشاشة عرض AMOLED قطرها 6.7 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

من المتوقع أيضًا أن تكون الشاشة الأمامية بها كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، أما من ناحية الظهر سيكون إعداد الكاميرات ثلاثي كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وخلية بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.