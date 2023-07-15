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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

Realme C53
Realme C53

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتف جديد منخفض التكلفة في ماليزيا، خلال شهر مايو الماضي تحت اسم Realme C53، والذي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأعلنت الشركة الصينية أمس أنها ستقدم طرازا جديدا من C53 في الهند يوم 19 يوليو بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة ريلمي عن تصميم هاتفها الجديد Realme C53، والمواصفات الرئيسية التي سيأتي بها الهاتف على موقعها الرسمي الهندي، والتي جاءت كالتالي:

 

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مواصفات هاتف ريلمي Realme C53

يتميز هاتف Realme C53، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مع تصميم مشابه لإصدار الشركة السابق الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ولكن مع  لوحة الخلفية لها تصميم ذو لونين، والدوائر الثلاث التي تحتوي على الكاميرات والفلاش ليست موضوعة على جزيرة مربعة الشكل.

إلى جانب ذلك، فإن طراز ريلمي المميز بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، يعد أكثر سمكا من الإصدار 50 ميجابكسل، وهو يبلغ سمكه 7.99 ملميتر، مقارنة بـ 7.49 ملميتر.

ويحزم إصدار ريلمي Realme C53 بدقة 108 ميجابكسل، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مثل نظيره بدقة 50 ميجابكسل، لكن سيتم شحنها بشكل أبطأ لأنها ستأتي مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات بدلا من 33 وات.

ومن المتوقع أن تكشف ريلمي عن المزيد من ميزات هاتف C53 الجديد، في الفترة التي تسبق إطلاقه يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يوليو الجاري.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C53 بدقة 50 ميجابكسل

الشاشة الخارجية: شاشة من نوع LCD، بقياس 6.74 بوصة وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

المعالج: يعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Unisoc T612.

الذاكرة والتخزين: سيأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 أو 128جيجابايت.

البطارية: بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن SuperVOOC.

الكاميرات: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

البرنامج: سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI T المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

السعر: تبلغ النسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت حوالي 120 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري).

Realme C53
ريلمي Realme C53 مواصفات Realme C53 ريلمي C53 ريلمي Realme C53

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