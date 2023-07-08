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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق الفئة المتوسطة.. ريلمي تطلق هواتف Nazro بقدرات فائقة وسعر منافس

Nazro 60 Pro
Nazro 60 Pro

أطلقت شركة ريلمي Realme، إصداراتها الأحدث من سلسلة نازرو Nazro بالأسواق العالمية، والتي تنطلق تحت اسم Narzo 60 و Nazro 60 Pro، بتصميم مشابه لهاتف Realme 11 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد Narzo 60 Pro بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما يمتاز الإصدار الأساسي Narzo 60 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة بنفس دقة FHD + ولكن بمعدل تحديث أقل يبلغ 90 هرتز.

 

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أسعار ومواصفات سلسلة ريلمي Narzo 60


وبالنسبة للأداء، زودت ريلمي كلا الهاتفين الجديدين بمعالجات شركة ميدياتك، يعمل إصدار الـ Pro بواسطة معالج من نوع - Dimensity 7050 ، ويتم تشغيل Narzo 60 بواسطة Dimensity 6020، وتعد الميزة الأبرز في طراز Narzo 60 Pro هي خيار التخزين بسعة 1 تيرابايت والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

Narzo 60

وحول الجزء الخلفي، يحتوي هاتف Narzo 60 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.75 تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Narzo 60 Pro

ويأتي هاتف Narzo 60 بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على كاميرا للتصوير السيلفي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل كل من هواتف Narzo 60 بواجهة المستخدم Relame UI 4.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 ، ويحزم كلا الهاتفين بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم طراز Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، بينما زودت ريلمي الإصدار غير الاحترافي بقدرة شحن أقل بقدرة 33 وات.

Narzo 60

وتتوفر سلسلة Narzo 60، للبيع في الهند في لونين هما الأسود والبرتقالي، ويباع الإصدار الأساسي مقابل سعر يبدأ من 17999 روبية هندية (أي ما يعادل 6700 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، ويبلغ سعر طراز Nazro 60 Pro من 29999 روبية هندية (أي ما يعادل 11200 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 1 تيرابايت.
 

Nazro 60 Pro
ريلمي نازرو Narzo 60 Narzo 60 Pro سلسلة نازرو هاتف ريلمي الجديد

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