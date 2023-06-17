هاتف ريلمي الجديد يحطم الأرقام القياسية بعد طرحه بساعات.. سعر ومواصفات

كشفت ريلمي Realme، مؤخرا عن سلسلة هواتفها الذكية Realme 11 Pro 5G في الهند، وأتاحت العلامة التجارية الهاتف المميز Realme 11 Pro + 5G الذي طال انتظاره رسميًا للشراء في البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت شركة ريلمي في بيان لها، أنها باعت من جهاز Realme 11 Pro + 5G، نحو 60 ألف وحدة خلال اليوم الأول لطرح الهاتف للبيع في الهند.

وبالإضافة إلى ذلك، حققت العلامة التجارية الصينية إنجازا جديدا "لبيع الفلاش" على متجر Flipkart الهندى، ويرجع الاهتمام الملحوظ بهاتف ريلمي الجديد إلى تصميمه الخلفي المذهل، والذي يتميز بطبقة نهائية من الجلد الصناعي الفاخر، وهي ميزة فريدة في شريحة الأسعار هذه.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11 Pro + 5G

وعلاوة على ذلك، يتميز هاتف Realme 11 Pro + 5G، بشاشة من نوع AMOLED منحنية، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

ويتميز هاتف Realme 11 Pro + 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 23 ملميتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 11 Pro + 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 10 دقائق فقط، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 خارج الصندوق.

وزودت ريلمي Realme 11 Pro + 5G، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وإلى جانب جميع الميزات السابقة، والشحن السريع بقدرة 100 وات، يضع هاتف ريلمي Realme 11 Pro + 5G كواحد من أكثر الأجهزة المليئة بالمميزات المتوفرة في الهند مقابل سعر منافس يبلغ حوالى 27999 روبية (أي ما يعادل 10500 جنيه مصرى).