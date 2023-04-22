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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة الـ 4 آلاف جنيه.. مميزات أحدث هواتف ريلمي

Realme C55
Realme C55

تعتبر الهواتف الذكية ذات المستوى منخفض التكلفة، تلك التي تعطي الأولوية للسعر المنخفض أكثر من الوظائف والقدرات، شهدت تغيرات كثيرة مؤخرا من خلال اعتماد بعض ميزات النماذج الوسيطة، تعتبر شركة ريلمي realme الصينية واحدة من الشركات الرئيسية التي تبنت هذه الفكرة، ويعد هاتف Realme C55 الجديد، الذي أطلقته في خلال شهر أبريل الجاري، أفضل مثال على ذلك.

وقالت شركة ريلمي إنها عملت على تحديث إستراتيجية الخاصة بتشكيلة (C) لتقديم منتجات مزودة بميزات متطورة في هذا المجال من ناحية الكاميرا، التخزين، الشحن والتصميم.

 

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ويتميز هاتف Realme C55، بتصميم عصري وفريد مزود بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وشحن سريع SUPERVOOC بقوة 33 وات، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

مميزات هاتف ريلمي Realme C55

يتميز هاتف ريلمي Realme C55، بمستشعر OV64B بحجم 0.7 ميكرومتر بكسل وصيغة بصرية 1/2 بوصة، وهو نفس المستشعر المستخدم في Realme GT Master Editio، كما يأتي بحجم مستشعر بنسبة 54 % وتحسين بنسبة 53 % في وضوح الدقة.

ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي هاتف ريلمي Realme C55، على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme C55

ويمتاز هاتف Realme C55 بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، و256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي أكبر مساحة تخزين في فئتها، وتدعم توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وزودته ريلمي بميزة توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت لتصل إلى 16 جيجابايت، وتزويد المستخدمين بتجربة سهلة وأكثر سلاسة.

ويحزم هاتف Realme C55، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولتحسين أداء البطارية زودت ريلمي هاتفها الجديد بشاحن سريع SUPERVOOC بقدرة 33 وات وهي الأسرع في هذه الفئة، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة، وشحنها بنسبة 100٪ في غصون 63 دقيقة فقط.

Realme C55

وينطلق هاتف Realme C55، بشاشة كاملة بقياس 6.72 بوصة بدقة عرض FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، مما ينتج عنه تجربة مشاهدة أكثر راحة.

وقد تم تجهيز هاتف Realme C55، بمعالج Helio G88، المطور بمعمارية 12 نانومتر من ميدياتك ووحدة معالجة الرسومات Mali-G52، بمعالج ثماني النواة يعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز.

Realme C55

ويأتي هاتف Realme C55، مزودا بواجهة المستخدم التقليدية من ريلمي Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام التشغيلAndroid 13، ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة سريع، وتقنية NFC متعددة الوظائف، ويوفر الهاتف ميزة Mini Capsule التي تعرض مجموعة من المميزات على غرار الجزيرة الديناميكية Dynamic Island التي تقدمها شركة آبل بهواتف آيفون 14 برو.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55، في لونين هما: الأسود والأصفر المشرق، مقابل سعر يبدأ من 133 دولار (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت.

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