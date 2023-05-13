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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 100 ميجابكسل.. ريلمي تتحدى سامسونج وهواوي بهاتف جبار

Realme 11 Pro
Realme 11 Pro

كشفت ريلمي Realme الصينية، عن هاتفها الجديد Realme 11 Pro، الذي جاء بمواصفات تنافس أفضل هواتف سامسونج وهواوي.

سعر ومواصفات Realme 11 Pro


ويتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD uvq + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتدعم تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، وتتميز الشاشة بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

 

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وجاء هاتف Realme 11 Pro، مع كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 100 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 26 ملميتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر Realme 11 Pro

ويمتاز هاتف ريلمي Realme 11 Pro، بمظهر أنيق وجذاب، تم تصميمه بواسطة مصمم طباعة "غوتشي" السابق ماتيو مينوتو، فهو يأتي مع لوحة خلفية مصنوعة من الجلد النباتي تتميز بشريط من الخياطة المزخرفة، تبلغ أبعاده 161.7 x 73.9 x 8.2 ملميتر ويبلغ وزنه حوالى 189 جراما.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، وسعة تخزين داخلية مدمجة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 11 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 18 دقيقة فقط.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 خارج الصندوق، ويبلغ سعر Realme 11 Pro في الصين من 1700 يوان صيني أو 245 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.

سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro
ريلمي Realme 11 Pro سعر ومواصفات Realme 11 Pro سعر ريلمي 11 برو مواصفات ريلمي 11 برو

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