بسعر أقل.. خصم 32% على موبايل ريلمي C55

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل إحدى جوالات شركة ريلمي والذي ينطلق تحت اسم Realme C55، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب.

خصم مغرى على جوال ريلمي C55



ويتوفر جوال Realme C55 من ريلمي، مع تخفيضات هائلة بمناسبة الاجازة الصيفية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الامارات، والذي يقدم خصما يصل إلى 32% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال ريلمي C55، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G، للبيع في الإمارات، مقابل سعر 609 درهم إماراتي بدلا من 899 درهم إماراتي.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال ريلمي C55، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويعمل جوال ريلمي C55، بواسطة معالج من نوع Helio G88، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

ويحتوي جوال ريلمي C55، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة فقط.

ويتمتع جوال ريلمي C55، بمستشعر إمامي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.