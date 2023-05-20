عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أقل.. خصم 32% على موبايل ريلمي C55

خصم مغرى على هاتف
خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل إحدى جوالات شركة ريلمي والذي ينطلق تحت اسم Realme C55، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب.

 

فرصة متضيعهاش.. خصم 36% على جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra

خصم 30%.. أكبر تخفيض على جوال آبل آيفون 11

 

خصم مغرى على جوال ريلمي C55
 

ويتوفر جوال Realme C55 من ريلمي، مع تخفيضات هائلة بمناسبة الاجازة الصيفية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الامارات، والذي يقدم خصما يصل إلى 32% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال ريلمي C55، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G، للبيع في الإمارات، مقابل سعر 609 درهم إماراتي بدلا من 899 درهم إماراتي.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال ريلمي C55، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويعمل جوال ريلمي C55، بواسطة معالج من نوع Helio G88، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55

ويحتوي جوال ريلمي C55، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة فقط.

ويتمتع جوال ريلمي C55، بمستشعر إمامي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

خصم مغرى على هاتف ريلمي C55
ريلمي Realme C55 ريلمي C55 جوال ريلمي C55 خصم ريلمي C55

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

موضوعات متعلقة

هاتف متوسط بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات موبايل جوجل Pixel 7a

بإمكانيات رائدة.. أفضل 5 هواتف متوسطة خلال عام 2023

بسعر 7 آلاف جنيه.. هواوي تقدم هاتف للفئة المتوسطة ببطارية ضخمة

بأقل من 1000 جنيه.. نوكيا تطلق أرخص هواتفها لعام 2023

ترشيحاتنا

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطه الأندية بشأن أزمة اوسوريو

عادة رياضية ومن زاوية أخرى| شاهد… هل قصد لاعب فنربخشه البصق على تريزيجيه أثناء السجود؟

صن داونز يسجل الهدف الأول بخطأ دفاعى للوداد

بعد مزاعم السيطرة الروسية.. أوكرانيا تكشف مستجدات الوضع في باخموت

حلم "مؤجل".. عرض قطري ضخم يهدد استمرار زيزو مع الزمالك

«صدى البلد» يتابع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية من مقر السفارة بالقاهرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الفتوش

صادم .. صبي يرتدي حذاء ماركة شهيرة في لوحة عمرها 400 عام

يؤدي إلى الموت.. علامات تنذر بمرض خطير| تعرف عليها

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ