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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 30%.. أكبر تخفيض على جوال آبل آيفون 11

عرض مغرى على آيفون
عرض مغرى على آيفون 11 جديد

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار، عروض مغرية على هواتف آيفون من آبل، والتي قد تشمل تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية باهظة الثمن، أو تقدمها في عرض قوى مع آيربودز بسعر أرخص لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف المحمولة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.


عرض مغرى على آيفون 11 جديد

ولحسن الحظ، تتوفر النسخة العالمية من هاتف آبل آيفون 11 جديدة، مقابل خصم كبير يقدر بـ 30%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات.

 

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ويتوفر جوال آيفون 11 من آبل، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في الإمارات، مقابل سعر 1879 درهم إماراتي، بدلا من 2709 درهم إماراتي.

عرض مغرى على آيفون 11 جديد

مواصفات جوال iPhone 11 في الإمارات

يتميز جوال آيفون 11، بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD، بدقة 1125 × 2436 بكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68.

عرض مغرى على آيفون 11 جديد

ويعمل جوال iPhone 11 بواسطة معالج آبل من نوع Apple A13 Bionic، المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 و256 جيجابايت من نوع NVMe.

ويتمتع جوال آيفون 11، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل على التوالى، بعدسات wide و ultra wide، بفتحات عدسة  f/1.8 و f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى تدعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2.

ويحزم جوال آيفون 11، بطارية بقوة 3110 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة، ويتوفر الهاتف فى 6 ألوان هي الأبيض والأسود والأخضر والبنفسجي والأحمر والأصفر.

عرض مغرى على آيفون 11 جديد
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