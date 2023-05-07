خصم وإيربودز هدية.. عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة آيفون 12، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف آبل آيفون 12 جديد، مقابل خصم كبير يقدر بـ 11% مع سماعات إيربودز هدية، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الهند.

ويتوفر جوال آيفون 12 من آبل، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في الهند، مقابل سعر 84.999 روبية هندية، بدلا من 95.800 روبية هندية.

عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

مواصفات هاتف آبل آيفون 12

يتميز هاتف iPhone 12، بشاشة من نوع OLED super retina xdr، وبقياس 6.1 بوصة، وبدقة عرض 1170 x 2532 بكسل، وتمتاز بطبقة حماية تسمى درع السيراميك ceramic shield، وكثافة بكثلات 457 بكسل، ونسبة سطوع 625 شمعة، ودعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

ويتم تشغيل هاتف iPhone 12، بواسطة معالج شركة آبل Apple A14 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات مختلفة هي 64 و 256 و 512 جيجابايت من نوع NVMe، ويعمل بنظام التشغيل iOS 14.

عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

ويتميز هاتف iPhone 12، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.

ويحتوي هاتف iPhone 12، على بطارية بقوة 2815 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، والتي يمكنها شحن الجهاز من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة، ويتوفر الهاتف فى 5 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض.