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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات وحش ريلمي الجديد Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro +،
Realme 11 Pro +،

قدمت شركة ريلمي الصينية، هاتف جديدا يندرج ضمن قائمة الهواتف متوسطة الفئة تحت اسم Realme 11 Pro +، والذي يتميز بمواصفات كاميرا رائعة وأداء عالي مشابه للهواتف الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 11 Pro +، الذي تم إطلاقه في الهند مقابل سعر 29999 روبية (أي ما يعادل 11240 جنيه مصري)، بإعداد كاميرا رائع بدقة 200 ميجابكسل وتصميم فاخر إلى جانب العديد من المواصفات القوية.

 

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مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 11 Pro +

يمتاز هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، مع شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD uvq + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

Realme 11 Pro +

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Realme 11 Pro +

وجاء هاتف Realme 11 Pro +، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 23 ملميتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme 11 Pro +

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 10 دقائق فقط، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 خارج الصندوق.

Realme 11 Pro +،
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