سعر ومواصفات وحش ريلمي الجديد Realme 11 Pro+

قدمت شركة ريلمي الصينية، هاتف جديدا يندرج ضمن قائمة الهواتف متوسطة الفئة تحت اسم Realme 11 Pro +، والذي يتميز بمواصفات كاميرا رائعة وأداء عالي مشابه للهواتف الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 11 Pro +، الذي تم إطلاقه في الهند مقابل سعر 29999 روبية (أي ما يعادل 11240 جنيه مصري)، بإعداد كاميرا رائع بدقة 200 ميجابكسل وتصميم فاخر إلى جانب العديد من المواصفات القوية.

مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 11 Pro +

يمتاز هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، مع شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD uvq + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

Realme 11 Pro +

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Realme 11 Pro +

وجاء هاتف Realme 11 Pro +، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 23 ملميتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme 11 Pro +

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 10 دقائق فقط، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 خارج الصندوق.