فئة الـ3 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات هاتف ريلمي Realme C30 ثنائي الشريحة

تقدم شركة "ريلمي" الصينية مجموعة من الهواتف الموفرة في الميزانية، حيث تشتهر هذه العلامة التجارية بأنها تهتم بالشريحة المتوسطة وإتاحة أجهزة ذكية بإمكانيات معقولة لهذه الفئة، ومن ضمنها هاتف سي 30.

يتوفر هاتف ريلمي سي 30 على منصة أمازون مصر بسعر معقول لا يتجاوز 3,335 جنيه مصري، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجهاز.

Realme C30

مواصفات Realme C30

يأتي مع شاشة عرض نوعها IPS LCD ومقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 270 بوصة لكل متر مربع، درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع ونسبة شاشة إلى هيكل 82.2%.

يتم تشغيل الهاتف ريلمي سي 30 بواسطة معالج Unisoc Tiger T612 للهواتف ميسورة التكلفة بدقة 12 نانو، تردد ميقاتي 1.8 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات Mali-G57 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم، ويمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

فيما يخص إعداد الكاميرات نجد أن الهاتف به كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة في اللوحة الخلفية مدعمة بتقنية HDR والتصوير البانورامي وفلاش ليد، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة معززة بتقنية HDR.

يحزم هاتف ريلمي C30 بطارية مدمج غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، مع نظام تشغيل اندرويد 11 الذي يعمل مع واجهة مستخدم Realme UI Go، الإطار واللوحة الخلفية من البلاستيك. الوزن الإجمالي 182 جم، مع مقاييس للطول 164.1 ملم والعرض 75.6 ملم والسمك 8.5 ملم.