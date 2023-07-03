فئة 3 آلاف جنيه .. أرخص موبايل ريلمي ممكن تشتريه في السوق

يعد هاتف Realme C30 من شركة ريلمي الصينية واحدا من أرخص هواتف الشركة حيث يناسب سعره عدد كبير من المستخدمين خاصة فئة الشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من الإمكانات الجيدة أبزها البطارية ذات السعة الكبيرة وشاشة وكاميرا جيدة.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C30 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 3 آلاف و 550 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD، قياس 6.5 بوصة وبدقة عرض HD Plus، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ونوتش في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C30 كاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل وإجراء مكالمات الفيديو، وألوان الأزرق الفاتح والأخضر.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C30 بمعالج من نوع UNISOC T612 يدعم تقنية الجيل الرابع 4G مع ذاكرة وصول عشوائي 2 و 3 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 ، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C30 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع بمنفذ شحن من نوع MicroUSB، وواي فاي أحادي النطاق و Bluetooth 5.0، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.