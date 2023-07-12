قبل إطلاق سلسلة سامسونج Fold.. تعرف على سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد

سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد.. ينتظر الملايين من عشاق هواتف سامسونج إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، وعلى الرغم من هذه الإصدارات المقرر الإعلان عنها في في نهاية يوليو الجاري، لن تأتي بتحسينات جديدة عن الإصدارات السابقة، إلا أن الكثيرين يبحثون عن بديل آخر أرخص سعرا، لذا سنعرفكم في هذه المقالة سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد قاهر هواتف سامسونج.

سعر ومواصفات جوجل بكسل فولد

يعد هاتف جوجل بكسل فولد Pixel Fold، جهازا واعدا لديه القدرة على أن يكون لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، يحتوي على معالج قوي وشاشة كبيرة ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات، إذا كان بإمكانه الارتقاء إلى مستوى أفضل من هواتف سامسونج، فقد يكون أفضل هاتف قابل للطي في السوق.

مواصفات جوجل بكسل فولد

يتميز هاتف جوجل بكسل فولد، بتصميم أنيق صغير الحجم مشابه لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold، يأتي مع شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة بملف جانبي مميز يجعله من أنحف الهواتف القابلة للطي، والتي توفر عند فتح الهاتف بالكامل بعض مزايا الكمبيوتر اللوحي، وزودته جوجل بشاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 7.6 بوصة، وبدقة عرض 2208 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز الشاشة بزجاج فائق النحافة مع طبقة بلاستيكية واقية، ونسبة سطوع HDR يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع وسطوع يصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع.

هاتف جوجل بكسل فولد

ويمتاز هاتف جوجل بكسل فولد، بشاشة خارجية تتمتع بصورة ظلية مألوفة للهاتف الذكي تناسب راحة يدك وتنزلق في جيبك، عندما يكون الهاتف مغلقا والتي تتيح لك القيام بجميع المهام المعتادة للهاتف التقليدي، وهي من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة، بدقة 1080 × 2092 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويتمتع هاتف جوجل بكسل فولد، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا للتقريب البصري بدقة 10.8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية ذات تركيز ثابت بالشاشة الخارجية تأتي بدقة 9.5 ميجابكسل، بينما زودت جوجل الشاشة الداخلية بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها في وضع سطح الطاولة بدون استخدام اليدين لالتقاط الصور أو مشاهدة مقاطع الفيديو بدون حامل ثلاثي القوائم.

هاتف جوجل بكسل فولد

ويعمل هاتف جوجل بكسل فولد، بمعالج الشركة Tensor G2، والذي يأتي مقترنا بمعالج الأمان Titan M2، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويستمد هاتف جوجل بكسل فولد طاقته، من بطارية تبلغ قوتها 4821 مللي أمبير في الساعة تدعم شاحن Google USB-C بقوة 30 وات، ويمتاز الهاتف بمستشعر لبصمات الإصبع جانبي مدمج في زر الطاقة، إلى جانب دعم شريحة اتصال الإلكترونية eSIM، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

هاتف جوجل بكسل فولد

سعر جوجل بكسل فولد

يختلف سعر هاتف جوجل بكسل فولد من بلد لآخر لعدة أسباب منها تحويل السعر من الدولار الأمريكي إلى العملات المحلية، ويبلغ سعره 1800 دولار (أي ما يعادل 55620 جنيه مصري)، وفي السعودية يبلغ سعر الهاتف حوالى 6750 ريال سعودي، وبالنسبة للإمارات فهو يتوفر بسعر 6606 درهم أماراتي.