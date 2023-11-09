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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. موبايل إنفينيكس الجديد شبيه iPhone بسعر رخيص

Infinix Smart 8
Infinix Smart 8

كشفت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، عن عضو جديد ضمن سلسلة Smart، حيث يقدم هاتف Infinix Smart 8، مجموعة من المميزات مع تصميم مشابه لهاتف Smart 7، الذي تم إطلاقه خلال شهر فبراير الماضي ومستوحى من هواتف iPhone .

مواصفات هاتف Infinix Smart 8

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على فتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية  الموجودة بهواتف آيفون والتي يوفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

 

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يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 والمطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر.

يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 بنظام التشغيل Android 13.

Infinix Smart 8

زودت إنفينيكس هاتفها الجديد Infinix Smart 8، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مساعد عمق VGA وفلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف Infinix Smart 8، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

Infinix Smart 8

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8

يتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، في 4 ألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأخضر، للبيع مقابل سعر حوالي 105 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3.244 جنيه مصري).

Infinix Smart 8
إنفينيكس Infinix Smart 8 Infinix iPhone إنفينيكس Smart 8

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