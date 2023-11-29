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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه الآيفون.. صورة مسربة تكشف عن تحفة إنفينيكس Infinix Hot 40

هاتف Infinix Smart
هاتف Infinix Smart 8

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، مؤخرا هاتفها الذكي Hot 40i الذكي في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تطلق العلامة التجارية سلسلة هواتف Hot 40 الذكية في الأسواق الأفريقية يوم 9 ديسمبر المقبل.

 

وقبل الإعلان الرسمي للسلسلة، ظهر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 والذي سيأتي كخليفة لإصدار الشركة السابق Hot 30، في صور حية مسربة تعطينا نظرة على الجهاز وتكشف أيضا عن بعض المواصفات الرئيسية.

 

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تسريب صور حية لهاتف إنفينيكس Infinix Hot 40

تكشف الصورة الحية عن تصميم هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40، والذي سيتميز بوحدة كاميرا بارزة مربعة الشكل ذات حواف منحنية، وعلى ما يبدو أن الجهاز سيحتوي على ثلاث عدسات ووحدة فلاش LED، وسيأتي الهاتف باللون الأبيض.

تسريب صور حية لهاتف إنفينيكس Infinix Hot 40

وفي الوقت نفسه، تؤكد صورة البيع بالتجزئة المسربة للصندوق المواصفات الأساسية لجهاز Infinix Hot 40، حيث جهزته إنفينيكس بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وسيحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، منها 8 جيجابايت فعلية و8 جيجابايت الأخرى ستكون افتراضية.

 

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصورة المسربة أن هاتف Infinix Hot 40، سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، وسيتم دعمه بوحدة بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

 

وتكشف الصورة المسربة أيضًا أن هاتف Infinix Hot 40 سيحتوي على شاشة بقياس 6.75 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، وسيحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات التصوير الليلي الفائقة.

تسريب صور حية لهاتف إنفينيكس Infinix Hot 40
إنفينيكس Infinix Hot 40i هواتف Hot 40 Infinix Hot 40

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