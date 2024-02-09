شبيه الآيفون لمحدودي الدخل.. موبايل شيك بسعر رخيص من إنفينيكس

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، نموذجا جديدا ضمن تشكيلتها المعروفة باسم Smart، ويتميز الهاتف منخفض التكلفة بمعالج قوي مع شاشة رائعة، وتصميم أنيق يشبه هواتف آيفون، كل هذا مقابل سعر في متناول الجميع.

أسعار ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يصل هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Smart 8، إلى الأسواق الهندية بتكوين تخزين بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، مقابل سعر قدره 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.350 جنيه مصري).

وتشمل مواصفات الهاتف، على شاشة منحنية كبيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وتمتاز شاشة إنفينيكس Smart 8، بفتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون والتي يوفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بكاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مساعد عمق VGA وفلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Smart 8

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، الذي تم إقرانه مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحزم هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 المستندة على نظام التشغيل Android 13.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بالهاتف، على شريحتين اتصال SIM، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ شحن USB من النوع C، وصوت DTS.