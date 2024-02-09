عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه الآيفون لمحدودي الدخل.. موبايل شيك بسعر رخيص من إنفينيكس

Infinix Smart 8
Infinix Smart 8

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، نموذجا جديدا ضمن تشكيلتها المعروفة باسم Smart، ويتميز الهاتف منخفض التكلفة بمعالج قوي مع شاشة رائعة، وتصميم أنيق يشبه هواتف آيفون، كل هذا مقابل سعر في متناول الجميع.

أسعار ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يصل هاتف إنفينيكس  الجديد Infinix Smart 8، إلى الأسواق الهندية بتكوين تخزين بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، مقابل سعر قدره 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.350 جنيه مصري).

 

توأم آيفون.. إنفينيكس تطلق موبايل جبارا بسعر رخيص جدا

إنفينيكس زيرو 30 4 جي.. هاتف جديد من Infinix للشباب بـ5600 جنيه

 

وتشمل مواصفات الهاتف، على شاشة منحنية كبيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وتمتاز شاشة إنفينيكس Smart 8، بفتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون والتي يوفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بكاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مساعد عمق VGA وفلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Smart 8

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، الذي تم إقرانه مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحزم هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 المستندة على نظام التشغيل Android 13.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بالهاتف، على شريحتين اتصال SIM، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ شحن USB من النوع C، وصوت DTS.

Infinix Smart 8
إنفينيكس Infinix Smart Infinix Smart 8 سعر إنفينيكس سمارت 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

شرف كبير .. أيمن دجيش: حكم مصري في نهائي أمم أفريقيا |فيديو

موضوعات متعلقة

أفضل موبايل Infinix بسعر مناسب للشباب

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

شبيه آيفون وسعره رخيص جدا.. أحدث موبايل Infinix لمحدودي الدخل

شبه الـ iPhone بالمللي.. موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

ترشيحاتنا

عمرو الورداني عن الإسراء والمعراج: البراق اخترقت كل الحواجز

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024

فرنسا تستعد لإجلاء قواتها من دول أفريقية

الرغيف بـ جنيه.. مخابز التموين تستعد لطرح الخبز لغير حاملي بطاقات الدعم

طبيب يكشف عن تطور متحور كورونا الجديد وأعراضه

على يد مجدي يعقوب.. رجل يدخل موسوعة جينيس بسبب قلبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر دلع.. عبير صبري وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا

بعد تصرفه الأخير.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز على الانستجرام

قصير وشفاف.. شاهد أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب في الشتاء

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف عن مشروب يحتوي على مادة ممنوع تناولها

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ