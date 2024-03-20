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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفاته خارقة.. موبايل إنفينيكس ينافس بكاميراته وتقنياته هواتف سامسونج

Infinix Note 40 Pro+
Infinix Note 40 Pro+ 5G

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في سوق أجهزة أندرويد متوسطة الفئة.

سعر ومواصفات إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، من نوع Dimensity 7020 والمطور من قبل شركة ميدياتيك بدقة تصنيع 6 نانومتر.

 

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ويقترن معالج الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت والتي يمكن مضاعفتها باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية،، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع، ويعمل هاتف إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G، بواجهة المستخدم XOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Infinix Note 40 Pro+ 5G

ويتميز هاتف إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة +FHD، تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ونظام تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز ومليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

وزودت إنفينيكس هاتفها الجديد Note 40 Pro+ 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، وتقريب يصل إلى 3x في المستشعر، إلى جانب مستشعرين مساعدين بدقة 2 ميجابكسل لصور الماكرو وبيانات العمق.

Infinix Note 40 Pro+ 5G

ويحتوي هاتف إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G، على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل، موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة تسجل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K.

وتفتخر شركة إنفينيكس بتقديم شريحة Cheetah X1، وهي أول شريحة داخلية لإدارة الطاقة، تتعامل مع واجبات الشحن والسلامة ويمكنه التعامل مع ما يصل إلى 100 وات، تصل سعة البطارية البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة إلى 50% في 12 دقيقة فقط ويتم تصنيفها إلى 1600 دورة، ويوفر لك 5 دقائق فقط من الشحن 3 ساعات من اللعب أو ما يقرب من 7 ساعات من تشغيل الفيديو.

بالنسبة للألعاب، زودت إنفينيكس هاتف Note 40 Pro+ 5G بميزة Bypass Charging 2.0، التي ترسل الطاقة مباشرة إلى اللوحة الأم، مما يساعد الهاتف على العمل بشكل أكثر برودة بمقدار 4.5 درجة مئوية، ويحتوي الهاتف على غرفة بخار كبيرة وطبقة من الجرافيت، والتي تعمل معا على تقليل درجة حرارة الشريحة بمقدار 7 درجات مئوية.

يتوفر هاتف إنفينيكس Note 40 Pro+ 5G، في لونين هما: الأسود والأخضر، مقابل سعر حوالي 310 دولارات (أي ما يعادل 14.580 جنيه مصري).

Infinix Note 40 Pro+ 5G
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