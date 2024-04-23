أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج 

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف Galaxy S24 FE كنسخة أرخص من هاتف Galaxy S24 الرائد، حيث سيتم تخصيص الهاتف للشباب ولمحبي هواتف الفئة المتوسطة.

وبحسب موقع GSMArena فإنه من المحتمل الإعلان عن هاتف Galaxy S24 FE في أواخر العام الحالي، وذلك بعد تقارير سابقة رجحت إطلاقه بحلول فصل الصيف.

وفقًا للموقع فإنه إذا قررت سامسونج الالتزام بخطتها ، فقد نشهد إطلاق Galaxy S24 FE في بعض الأسواق في الأسابيع الأخيرة من عام 2024، مع توسع أوسع في أوائل عام 2025.

ومن المقرر أن يكون هاتف Galaxy S24 FE أرخص رائد من شركة سامسونج في عام 2024، كما أنه سيشهد انتشارًا في الأسواق قبل أسابيع قليلة من إطلاق سلسة الشركة الجديدة Galaxy S25.

وعلى غرار Galaxy S23 FE الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي، والذي يعد النسخة الأرخص من Galaxy S23، سيكون يكون حجم الإنتاج من Galaxy S24 FE "بالملايين".