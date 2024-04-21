أخبار التكنولوجيا| أحدث وأرخص سمارت ووتش بـ600 جنيه فقط.. انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ساعة الغلابة.. أحدث وأرخص سمارت ووتش بـ 600 جنيه فقط

كشفت شركة Boat للتو عن ساعتها الذكية Storm Call 3، بعد فترة وجيزة من إطلاق سماعات Nirvana Eutopia و Airdopes Supreme TWS. صُممت هذه الساعة الذكية الجديدة لتلبي احتياجات المستهلك العصري، حيث توفر كل من الأناقة والوظيفة. تتميز بتصميم مربع وتأتي مع خيار من أحزمة السيليكون أو المعدنية.

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

بمواصفات مميزة لنظام التصوير، أعلنت شركة هواوي حديثًا عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة هواتف Pura 70.

ووفقا لموقع “huaweicentral”، أشارت الشركة إلى أنها أضافت أدوات جديدة لتعديل الصور، ومنها أداة تنقيح الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي “AI Photo Retouch” والتي بإمكانها التخلص من العناصر غير المرغوب فيها.

خصم 7350 جنيها.. انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel الرائع

حقق هاتف Google Pixel 7a شهرة كبيرة، صحيح أنه لا يملك أفضل مواصفات على الإطلاق، إلا أن الجمع بين سعره المنخفض وبين برمجيات جوجل المميزة جعله خيارًا مغريًا للكثيرين.

من المتوقع أن يجلب هاتف Pixel 8a القادم ترقيات أفضل لكن بسعر أعلى أيضًا (هذا يعني السعر الرسمي للبيع، وستكون الفجوة أكبر بكثير عند الخصومات التي ستُطرح على Pixel 7a).

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

تعد الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يحرص الكثيرون على إقتناءها، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الأناقة على معصمهن، إلا أنه مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الساعة المناسبة أمرا صعبا.