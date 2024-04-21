بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها..هواوي تكشف عن ساعة Watch Fit 3

تعد الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يحرص الكثيرون على إقتناءها، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الأناقة على معصمهن، إلا أنه مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الساعة المناسبة أمرا صعبا.

من جانبها كشفت شركة هواوي عن ساعة Watch Fit 3 الجديدة التي تستوحي إلهامها من ساعة Apple Watch.

ووفقا لموقع gsmarena تمت مشاركة بعض الصور لساعة Huawei Watch Fit 3 وذلك بواسطة Roland Quandt من WinFuture وذلك عبر منصة X .

تتميز ساعة Huawei Watch Fit 3 بشكل مربع ومع حواف رفيعة وزوايا مستديرة وزرين جانبين في الجانب الأيمن؛ وتاج دوار وزر مادي واحد إضافة إلى أن لديها شريطًا يتم توصيله وبدون العروات التقليدية.

ميزات ساعات Watch Fit

على الجانب الآخر من المرجح أن تكون ساعة Huawei Watch Fit 3 عبارة عن هيكل لساعة Apple Watch من حيث إمكانات البرامج .

ومن أهم ميزات ساعات Watch Fit من هواوي فائدتها في تتبع اللياقة البدنية وذلك أكثر من تركيزها على مهام الساعة الذكية.

وليس من الواضح متى سيتم القيام بإطلاق ساعة Watch Fit 3 ولأول مرة، ولكن من المحتمل ألا يتم القيام ببيعها رسميًا في السوق الأمريكية.