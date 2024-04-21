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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ساعة الغلابة.. أحدث وأرخص سمارت ووتش بـ 600 جنيه فقط

ساعة الغلابة..أحدث
ساعة الغلابة..أحدث وأرخص سمارت ووتش بـ 600 جنيه فقط

كشفت شركة Boat للتو عن ساعتها الذكية Storm Call 3، بعد فترة وجيزة من إطلاق سماعات Nirvana Eutopia و Airdopes Supreme TWS. صُممت هذه الساعة الذكية الجديدة لتلبي احتياجات المستهلك العصري، حيث توفر كل من الأناقة والوظيفة. تتميز بتصميم مربع وتأتي مع خيار من أحزمة السيليكون أو المعدنية.

ويحتوي الجهاز على شاشة HD بحجم 1.83 بوصة ويوفر مجموعة متنوعة من وظائف مراقبة الصحة، بما في ذلك تتبع معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى أكثر من 700 وضع رياضي. تعمل بنظام تشغيل Crest+ OS، وهي مقاومة للغبار والماء بدرجة IP67، ولديها بطارية بقوة 230 مللي أمبير تدوم حتى 7 أيام بشحنة واحدة.

إحدى الميزات البارزة في Storm Call 3 هي نظام الملاحة المتكامل بالخرائط، والمزود من قبل MapmyIndia. يوفر هذا للمستخدمين ملاحة دقيقة وخطوة بخطوة، مما يجعل من السهل التنقل دون الرجوع باستمرار إلى الهاتف الذكي.

وتتضمن الساعة الذكية ميزة "درج الرموز QR" لتخزين المعلومات الأساسية في شكل رموز QR، ويمكن الوصول إليها مباشرة على الساعة. يمكن للساعة تخزين رموز QR الخاصة بـ UPI وتذاكر السفر والسينما وبطاقات الهوية والمزيد.

 

السعر 

وتتوفر ساعة Storm Call 3 باللون زهري داكن (Cherry Blossom) والأسود النشط (Active Black) والأخضر الزيتوني (Olive Green) والفضي المعدني (Silver Metal) بسعر إطلاق يبلغ 1099 روبية هندية أي ما يعادل 600 جنيه مصري. يمكن شراؤها من موقع Boat الإلكتروني و Flipkart و Blinkit.

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