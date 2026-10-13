قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
الأرجنتين تصعد ضد بريطانيا.. تحرك عاجل لوقف التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والصناعات الخضراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات الحصول على أموال صندوق دعم الأسرة دون وجه حق

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية عقوبات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، أو التحايل للحصول عليها من خلال أحكام تستند إلى إجراءات أو أدلة صورية، كما وضع عقوبات على المسؤولين عن التأخر في تقديم بيانات الدخل المطلوبة، ونظم إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمشروع.

وتضمنت المواد من 25 إلى 30 من مشروع القانون مجموعة من الأحكام الجنائية التي تستهدف حماية أموال الصندوق، وضمان توجيهها إلى المستحقين، ومحاسبة المخالفين وفقًا لطبيعة الجريمة المرتكبة.

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

ونصت المادة (26) من مشروع القانون على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره، دون وجه حق ومع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وتسري العقوبة ذاتها على كل من يحصل على مبالغ من الصندوق تنفيذًا لحكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك.

وألزمت المادة المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم برد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، إلى جانب العقوبة المقررة.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لجهات العمل

وحددت المادة (27) عقوبة الامتناع عن تقديم بيان الدخل المشار إليه في المادة (20) من مشروع القانون، أو التأخر في تقديمه عن الموعد المحدد دون عذر مقبول.

ونصت المادة على معاقبة المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي ذلك في إطار إلزام جهات العمل بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يومًا من تاريخ استلام طلب الصندوق، بما يساعد على التحقق من قدرته المالية على سداد المبالغ المستحقة.

مسؤولية المدير والشخص الاعتباري عن مخالفات القانون

وتناولت المادة (28) مسؤولية الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نصت على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية بالعقوبات المقررة للأفعال المخالفة متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية.

كما قررت المادة مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات المالية التي يُحكم بها بموجب القانون، مع المدانين بارتكاب الجرائم.

معاقبة الشروع في الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

ونصت المادة (29) من مشروع القانون على معاقبة الشروع في الجرائم المنصوص عليها فيه بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، بما يمد نطاق العقاب ليشمل الشروع في ارتكاب تلك الجرائم وفقًا للنص المقترح.

التصالح في جرائم صندوق دعم الأسرة

ونظمت المادة (30) آلية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون، حيث أجازت للصندوق طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وحدد المشروع مقابل التصالح وفقًا لتوقيت إتمامه، على النحو التالي:

- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة: سداد مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
- بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي: سداد مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
- بعد صدور حكم نهائي: سداد مبلغ يعادل مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ونصت المادة على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة التي تم التصالح بشأنها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيًا.

وتعكس هذه الأحكام توجه مشروع القانون إلى حماية الموارد المالية للصندوق، وتشديد الرقابة على صرف مستحقاته، ومواجهة محاولات الحصول على أمواله بغير حق، مع إتاحة التصالح وفق ضوابط ومقابل مالي يختلف بحسب المرحلة التي يتم فيها.

صندوق دعم الأسرة دعم الأسرة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء الكويتي

وزير الكهرباء الكويتي يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة وتحلية المياه

مفوضية الاتحاد الإفريقي

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي تمويل التنمية وجذب الاستثمارات

السفارة المصرية بالأردن

السفارة المصرية بالأردن تختتم أعمال لجنة الرقم القومي وسط إقبال كبير وإشادة من أبناء الجالية

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد