دعم فاقدي العائل وزيادة للمستحقين.. ماذا يتضمن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة؟

أتاح مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، دعم تكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا، مع منح مجلس إدارة الصندوق صلاحيات استثنائية لزيادة المبالغ في حالات محددة، بما يعزز دور الصندوق في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا.



في هذا الصدد، وضعت المادة 19 من مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حدوداً قصوى للمبالغ التي يجوز صرفها من الصندوق عن كل محكوم عليه، بصرف النظر عن عدد الأحكام الصادرة قبله أو قيمة المبالغ المقضي بها عليه.

زيادات استثنائية

وأجازت المادة لمجلس الإدارة زيادة المبالغ في حالات استثنائية يقدرها، في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد.



دعم فاقدي العائل

ولم يقصر المشروع أهداف الصندوق على النفقات القضائية، إذ أجاز تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدراً ثابتاً للدخل يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.



وحدد المشروع هذا الدعم في حدود نسبة أخرى تبلغ 25% من الفائض المرحل، إن وجد، مع إسناد وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للاستفادة منه إلى مجلس إدارة الصندوق.



كما أجاز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة تمول من الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها