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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خصم 7350 جنيها.. انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel الرائع

خصم 7350 جنيه..انخفاض
خصم 7350 جنيه..انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel الرائع

حقق هاتف Google Pixel 7a شهرة كبيرة، صحيح أنه لا يملك أفضل مواصفات على الإطلاق، إلا أن الجمع بين سعره المنخفض وبين برمجيات جوجل المميزة جعله خيارًا مغريًا للكثيرين.

 من المتوقع أن يجلب هاتف Pixel 8a القادم ترقيات أفضل لكن بسعر أعلى أيضًا (هذا يعني السعر الرسمي للبيع، وستكون الفجوة أكبر بكثير عند  الخصومات التي ستُطرح على Pixel 7a).

ولحسن الحظ يوجد خصم كبير في موقع أمازون الولايات المتحدة على هاتف Google Pixel 7a يقدر ب 150 دولار أمريكي أي ما يعادل 7350 جنيها مصريا.

خصم 7350 جنيه..انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel الرائع

مواصفات Google Pixel 7A :-

 

* وزن 193.5 جرام وأبعاد 152×72.9×9 مم

* خامات خارجية من البلاستيك مع فريم من الألومنيوم

* الهاتف محمي ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP67

* دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

* شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 429 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز ودعم عرض HDR

* طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

* معالج Google Tensor G2 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex X1 بتردد 2.85 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G710

* نظام تشغيل Android 13

* مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام

* الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة UFS 3.1

* كاميرا سيلفي واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps

* كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.89 بمستشعر سوني IMX787 بها مثبت بصري، الثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سوني IMX712 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة

* الكاميرات الخلفية تدعم Night Sight و Real Tone وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps

* سماعات الهاتف الخارجية Stereo

* الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

* الهاتف يدعم الـNFC

* بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock

* بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4385 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي السريع أيضًا بقدرة 18 وات

* ألوان الهاتف الثلجي والرمادي والأزرق الفاتح والرملي

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