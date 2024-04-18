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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فئة 3000 جنيه.. أفضل موبايل شاومي قيمة مقابل سعر 

فئة 3000 جنيه..أفضل
فئة 3000 جنيه..أفضل موبايل شاومي قيمة مقابل سعر 

يأتي هاتف شاوميXiaomi Redmi 12C لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة تصل إلى 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85 

يبلغ سعر هاتف شاومي ريدميXiaomi Redmi 12 C حوالي 3899 جنيه .

 

مميزات Xiaomi Redmi 12C :-

 

• يدعم مستشعر البصمة ولكن بظهر الهاتف وليست على زر الباور .

• المعالج يقدم أداء مميزا في فئته السعرية خصوصا في الألعاب فهو أفضل من SD 680 في تشغيل الألعاب ولكن مع استهلاك أكثر في البطارية .

• البطارية تعمل لفترة طويلة خلال الاستخدام اليومي .

• يدعم الهاتف إمكانية استخدام شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت .

• الكاميرا الخلفية الأساسية تقدم أداء مقبول .

 

عيوب موبايل Xiaomi Redmi 12C :-

 

• لا يدعم كاميرا التصوير الواسع .

• كاميرا سيلفي باداء متواضع .

• شاشة بدقة الـ HD+ بدلاً من دقة الـ FHD+ .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم الـ Micro USB .

• ستحتاج إلى فترة طويلة لشحن الهاتف بسبب قدرة الشحن الـ 10 واط فقط .

• حواف الشاشة ما زالت كبيرة وكنا نتمنى أن يتم تقليلها .

• لا يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج كما لا يدعم صوت ستريو .

• يعتبر الهاتف تطوير عن Redmi 10C في استخدام معالج أقوى في الألعاب ولكن مع تكنولوجيا أقدم 12 نانو .. ولكن مع تضحيات في Redmi 12C حيث تم استخدام منفذ شحن أقدم ونوع ذاكرة تخزين أقدم .

 

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