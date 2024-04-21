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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

هواوي تدعم أحدث هواتفها
هواوي تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها

بمواصفات مميزة لنظام التصوير، أعلنت شركة هواوي حديثًا عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة هواتف Pura 70.

ووفقا لموقع “huaweicentral”، أشارت الشركة إلى أنها أضافت أدوات جديدة لتعديل الصور، ومنها أداة تنقيح الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي “AI Photo Retouch” والتي بإمكانها التخلص من العناصر غير المرغوب فيها.

وتُعد تلك الأداة هي الحل الأمثل لهواة التقاط الصور في الخارج، والذين يعانون من وجود عناصر غير مرغوبة في خلفية الصورة.

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وفيما يتعلق بطريقة استخدام تلك الميزة، فيمكن للمستخدمين تحديد الجزء المُراد التخلص منه بدقة بالغة دون المساس بباقي تفاصيل الصورة، لتظهر النتيجة النهائية خلال ثوانٍ معدودة.

على الجانب الآخر، تضمن أداة AI Photo Retouch من هواوي للمستخدمين الحصول على صورة طبيعية بجودة عالية بعد التعديل، فهي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصورة، وتقوم بدمج الخلفية وباقي عناصر الصورة بطريقة أذكى لتضمن شكلًا طبيعيًا للصورة دون وجود أي نوع من اللطخات أو عدم تناسق الألوان.

وتتوفر أداة AI Photo Retouch بجميع الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف هواوي Pura 70، ومع ذلك، يتوقع أن تتيحها الشركة بهواتفها مستقبلًا مع بعض التحديثات القادمة لها.

سلسلة هواتف Pura 70 الذكاء الاصطناعي هواتف هواوي Pura 70 أداة تنقيح الصور هواتف هواوى

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