تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy M15 في أوروبا

كشفت تسريبات عن السعر الخاص بهاتف Galaxy M15 والذي أعلنت شركة سامسونج عنه في شهر مارس الماضي، حيث من المقرر أن يبدأ الهاتف أول جولة له في السوق الأوروبية.

قام متجر سامسونج في بولندا بإدراج هاتف Galaxy M15 مع سعر يبدأ من حوالي 161 يورو أي ما يعادل حوالي 8 آلاف و 292 جنيه مصري.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M15 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، والأخضر الفاتح والأسود.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy M15 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل،مع كاميرا فائقة الاتساع 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M15 على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما يعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع نظام التشغيل أندرويد 14.