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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد»

صدى البلد

أسعار معقولة وإمكانيات عصرية ستجدها في هاتف فيفو Z9 Turbo، فهو هاتف ضمن تشكيلة iQOO Z9، وينافس هاتف Redmi Turbo 3، كما أنه من بين الهواتف التي تتميز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3.

ووفقا لموقع gadgets360 يتميز فيفو Z9 Turbo بشاشة من نوع OLED وبقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2800×1200 بكسل وبذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع وبمعدل تحديث يصل إلى قدره 144 هرتزًا.

وقد حصل الجهاز على معيار IP64 لمقاومة كلا من الغبار والماء، مما يسهل استخدامه في الظروف الرطبة.

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ويحتوي جهاز فيفو Z9 Turbo على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعد فيفو Z9 Turbo مزود بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع شريحة الرسومات المستقلة.

ويأتي هاتف فيفو Z9 Turbo بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x، وبسعة تصل إلى 16 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4 وبسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويأتي هاتف  iQOO Z9 Turbo بسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت و 320 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت.

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