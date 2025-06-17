دون أدوية.. 10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل

تعتبر البواسير من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وتسبب شعورًا بعدم الراحة والألم خاصة عند الجلوس أو التبرز، وعلى الرغم من وجود أدوية طبية لعلاجها، فإن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى حلول طبيعية وآمنة من أجل تخفيف الألم دون آثار جانبية.

10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل دون أدوية

نستعرض لكم في هذا المقال أبرز الطرق الطبيعية التي تساعدك على تهدئة أعراض البواسير والحد من آلامها، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

1. الجلوس في حمام ماء دافئ حمام المقعدة.

من أكثر الطرق الفعالة، الجلوس في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، يساعد على تقليل التورم والالتهاب ويمنحك راحة فورية.

10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل دون أدوية

2. استخدام كمادات الثلج

ضع كيسًا من الثلج مغطى بقطعة قماش على منطقة البواسير لمدة 10 دقائق، لتخفيف الالتهاب والتورم.

3. هُلام الألوفيرا جل الصبار

يُعرف الألوفيرا بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، ويمكن وضعه مباشرة على البواسير الخارجية لتخفيف الحكة والحرقة.

4. تناول الألياف بكثرة

تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة والبقوليات، يساعد على تليين البراز وتقليل الضغط أثناء التبرز، وهو ما يقلل من آلام البواسير.

5. شرب الماء بانتظام

الجفاف يزيد من الإمساك وبالتالي من آلام البواسير، لذا من المهم شرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل لتليين الفضلات.

6. استخدام زيت جوز الهند

يُستخدم زيت جوز الهند كدهان موضعي للبواسير، إذ يساعد على تقليل الالتهاب ويرطب الجلد ويخفف الألم.

7. الابتعاد عن المنبهات والتوابل الحارة

الأطعمة الحارة والكافيين قد تزيد من تهيج البواسير، لذلك يُفضل تجنبها حتى تتحسن الحالة.

8. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية وتجنب الإمساك.

9. عدم الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لفترات طويلة، خاصة على الأسطح الصلبة، قد يزيد من الضغط على منطقة البواسير، لذلك يُفضل استخدام وسادة مريحة والقيام بين حين وآخر.

10. استخدام مناديل مبللة غير معطرة

بدلاً من ورق التواليت الجاف الذي قد يسبب التهيج، استخدم مناديل مبللة خالية من الكحول والعطور.