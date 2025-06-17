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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. علاقة الشعراوي بالنجوم.. وصية حسن يوسف واكتئاب عماد حمدي واعتزال كاريوكا

الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمد متولى الشعراوي والذى كان واحدا من الذين كان لهم تأثير كبير على مختلف شرائح المجتمع المصري ومن بين أولئك الذين تأثروا بفكره الفنانون الذين حرصوا على تلقي بعض النصائح منه. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه العلاقات التى جمعته بنجوم كبار. 

عماد حمدي.. وإمام الدعاة

في نهاية حياة الفنان عماد حمدي أصيب باكتئاب شديد واعتزل الناس، وأغلق على نفسه شقته، ورفض استقبال أي شخص حتى فوجئ في أحد الأيام بالشيخ محمد متولي الشعراوي يدق بابه، ليطمئن عليه، وجلس معه في محاولة لتخفيف ما أصابه من الاكتئاب بعدها صار ارتباط كبير بين الاثنين، وكان «حمدي» يستشير الشعراوي كثيرًا إلى أن مات.

كاريوكا والشعراوي

أثناء تواجد الشيخ الشعراوي في فندق الحرم بالمدينة المنورة في الحج ووسط شدة الزحام إذ بالفنانة تحية كاريوكا في آخر سنوات حياتها تنادي على الشيخ عن بعد في لهفة ولم يسمع الشيخ، فما كان منها إلا أن شقت الصفوف فجأة بكل قوتها واتجهت إليه وبعد محادثات مستمرة بينهما أعلنت كاريوكا اعتزال الفن.

اللقاء الأول شادية والشعراوي

كان اللقاء الأول بين الشيخ الشعراوي وشادية مصادفة في مكة المكرمة، وقتها دار حديث بينهما، وتحدثت معه عن الفن ورغبتها في الاعتزال وبعد عدة جلسات واتصالات بين الأثنين فاجأت شادية الجميع بخبر الاعتزال نهائيًا.

عفاف شعيب.. واعتزال الفن

بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها، وعدم مناسبة هذه الأعمال الفنية لها ولحجابها، قررت اعتزال التمثيل، لكن بعد جلسة مع الشيخ محمد متولي الشعراوي غيرت رأيها، فقابلت «شعيب» الشيخ الشعراوي في إحدى الجلسات الدينية، وطلبت منه رأيه، فنصحها بالعودة إلى الفن قائلًا: «اعملي بحجابك هذا ولكن عليك أن تحترميه».

وعدلت الفنانة عفاف شعيب عن قرارها بعد ذلك، وشاركت في مسلسل إمام الدعاة، الذي تناول سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.

اعتزال حسن يوسف

اعتزل الفنان حسن يوسف السينما بعد آخر أفلامه «الشقيقتان» عام 1990، وبعد ذلك عاد مرة أخرى بعد هذا القرار للمشاركة في الأجزاء الأخيرة من مسلسل «ليالي الحلمية»، ثم مسلسل إمام الدعاة الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ثم استمر في تقديم العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.

وظهر حسن يوسف فى لقاء تلفزيونى نادر اوصى فيه بأن تُخط نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على قبره، وهى من سورة الأنبياء: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ، لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

سهير البابلي

كانت ابنة الفنانة سهير البابلي، واسمها ميرفت، تعمل على تحفيظ القرآن وتدريس الدين الإسلامي، وخجلت من أن ابنتها ترتدي الحجاب وهي لا ترتديه، لذلك قررت ارتداء الحجاب.

وعن اعتزال الفن، قالت إن هذا القرار اتخذته بعد نقاش مطول مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، أقنعها خلال هذا النقاش بأن التمثيل حرام شرعًا، لذلك اعتزلت التمثيل، كما قالت، في تصريحات صحفية، إنها حمدت الله كثيرًا، لأنه لم يستجب لدعوتها، وهي الموت فوق خشبة المسرح أثناء أدائها أحد أدوارها.

شمس البارودي 

أعلنت شمس البارودي في عام 1982، اعتزالها الفن نهائيًا، وكانت قد ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء، وارتدت النقاب لفترة قبل أن تخلعه وبررت الأمر بأن الشيخ محمد متولي الشعراوي قال بإن النقاب ليس فرضاً لكنه فضيلة، وقد اضطرت لخلعه بعد التضييق على من يرتدي النقاب في إنجلترا بعد تفجيرات لندن وكانت تسافر لابنتها هناك، الأمر الذي جعل الكثير يظن الشيخ الشعراوي هو سبب اعتزالها الفن. 

لم يكن للشيخ محمد متولي الشعراوي، أي علاقة بقرار اعتزال الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وفقًا لما أكده زوجها الفنان المعتزل حسن يوسف، الذي أوضح في أحد اللقاءات التليفزيونية، انها لم تلتقي بع إلا في أيامه الأخيرة، وكان وقتها طريح الفراش، وكانت قد اعتزلت هي الفن منذ سنوات بعد عودتها من العمرة مع والدها.

بينما كان الشيخ محمد متولي الشعراوي طريح الفراش، قبل وفاته بأسبوع، ذهب الفنان حسن يوسف، وزوجته شمس البارودي لزيارته وكان هذا اللقاء الأول لشمس مع الشيخ الشعراوي، حيث دخلت عليه برفقة زوجها، وقبلت يديه وطلبت منه أن يدعو لها، ورد عليها قائلاً “ ادعيلي انتي.. انتي متعرفيش مقام التائبين عند الله”.

الشيخ محمد متولى الشعراوي محمد متولى الشعراوي عماد حمدي حسن يوسف شمس البارودي شادية تحية كاريوكا

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