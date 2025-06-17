عمان السينمائي يحتفي بإيرلندا وجيم شيريدان ضيف “الأوّل والأحدث”

أعلن مهرجان عمان السينمائي - أول فيلم عن اختيار إيرلندا كبلد ضيف الشرف في دورته السادسة، والتي ستقام خلال الفترة من ٢ إلى ١٠ يوليو ٢٠٢٥.



تتلاقى التجربتان الثريتان للسينما الإيرلندية والعربية في عمق معالجتهما للمواضيع الإنسانية وتلك المعنية بقضايا الهوية والذاكرة. في إطار تيمة هذه الدورة "عالم خارج النص"، يتيح المهرجان مساحات مشتركة للتلاقي الإنساني ويجسد حسّ المسؤولية الجماعية، حيث تتداخل الروايات الإيرلندية والعربية لتقدّم كلٌ منهما منظورًا غير تقليدي عن الصراعات الفردية والجماعية وإلى الحاجة الإنسانية للتعبير والبحث عن الحقيقة والأمل.





وسيعرض ضمن قسم "إضاءة على السينما الإيرلندية" خمسة أعمال بارزة هي: "قدمي اليسرى" و"باسم الأب" للمخرج جيم شيريدان ومن بطولة دانيال دي-لويس و"مايكل كولينز" لنيل جوردن و"الريح التي تهز الشعير" لكين لوتش و" جنيات إنيشيرين " لمارتن ماكدونا.



وفي هذا السياق، قالت مديرة المهرجان، ندى دوماني: "من خلال تكريم إيرلندا، نبني جسرًا إنسانيًا وسينمائيًا بين السرديّات العربية والإيرلندية، إذ يحمل كل منهما جراحًا قديمة، كما يحملان قصص حب ونجاحات نتج عنها أفلامًا عميقة بإنسانيتها وقوتها."





ويستضيف المهرجان المخرج الايرلندي المخضرم جيم شيريدان في قسم "الأول والأحدث" لهذا العام. شيريدان، الكاتب والمخرج الذي رُشّح لستة جوائز أوسكار، أسهم بشكل محوري في تشكيل صورة السينما الايرلندية عالميًا من خلال أفلامه البارزة التي تشمل بالإضافة إلى ما سبق: "في أمريكا" (٢٠٠٣) و"إخوة" (٢٠٠٩).



ويحاور المخرج يسري نصرالله شيريدان للنظر في مسيرته السينمائية الممتدة منذ أولى أعماله "قدمي اليسرى" (١٩٨٩) إلى أحدثها "إعادة إحياء" (٢٠٢٥) ولمتابعة تطور أسلوبه السردي والروح الإنسانية العميقة التي تميّز مجمل أعماله. تُعقد الجلسة المفتوحة للجمهور في ٦ يوليو ٢٠٢٥ في مقرّ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.