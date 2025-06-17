فات الميعاد يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل فات الميعاد من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك عبر منصة watch it.

حيث احتل مسلسل فات الميعاد مع عرض الحلقة الأولي المركز الأول، ضمن قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة فى مصر.

أبطال مسلسل فات الميعاد

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.