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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم كان ياما كان في غزة بسينمات فرنسا.. تفاصيل

فيلم كان ياما كان في غزة
فيلم كان ياما كان في غزة
قسم الفن

بعد تتويجه بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي، يشهد الفيلم الدرامي الكوميدي "كان يا مكان في غزة" للمخرجين طرزان وعرب ناصر طرحه التجاري الأول في دور العرض السينمائي في جميع أنحاء فرنسا هذا الشهر، ليقدم للجمهور قصة فريدة ومشوقة من قلب غزة. ستُقام العروض، بحضور المخرج عرب ناصر، في التواريخ التالية:
●    الخميس 19 يونيو - العرض الأول في مرسيليا في لي فارييتيه
●    الجمعة 20 يونيو - العرض الأول في تولوز في أمريكان كوزمو
●    الأحد 22 يونيو - العرض الأول في سان أوان لومون في يوتوبيا ستيلا
●    الاثنين 23 يونيو - العرض الأول في باريس في إم كيه ٢ غامبيتا
●    الثلاثاء 24 يونيو - العرض الأول في أورليان
●    الأربعاء 25 يونيو - العرض الأول في باريس في ماجستيك باستيل
●    الخميس 26 يونيو - العرض الأول في سان دوني في ليكرا
 

تجري أحداث الفيلم في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، المعروف بدور سامي في فيلم "فرح"، المتوفر الآن على نتفليكس؛ ورمزي مقدسي (فيلم "اصطياد أشباح"، الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي)؛ ومجد عيد (فيلم "عنكبوت مقدس" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي)، وهو إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.
 

الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لشركة LYLY للإنتاج. كما يضم الفيلم مدير التصوير كريستوف جرايلوت (فيلم "Ride Above")، والمونتيرة صوفي راين، الحائزة على جائزة أفضل مونتاج في جوائز سيزار عن عملها في فيلم "The First Day of the Rest of Your Life"، وموسيقى أمين بوحافة الذي عمل على عدة أفلام منها "الرجل الذي باع ظهره" و"أطياف".
 

فيلم كان ياما كان في غزة كان ياما كان في غزة مهرجان كان

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