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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
أسماء عبد الحفيظ

يعشق أغلب الأشخاص بكافة الأعمار تناول السمك الفيليه المقلي، فهو يعتبر وجبة رئيسية مليئة بالبروتين، يمكن تقدمها مع الأرز والبطاطس، والسلطة ، لذلك نقدم إليكِ خطوات بسيطة للحصول على ألذ سمك فيليه مقلي مثل الجاهز تمامًا، للشيف عزة العمدة.

المكونات لعمل سمك فيلية مقلي

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
  • ½ كيلو سمك فيليه بلطي أو أي نوع تفضلينه
  • عصير ليمونة
  • 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • ½ ملعقة صغيرة كمون
  • ½ ملعقة صغيرة بابريكا لنكهة إضافية
  • كوب دقيق أبيض
  • كوب بقسماط خبز مطحون
  • 2 بيضة
  • زيت نباتي للقلي

طريقة تحضير سمك الفيلية خطوة بخطوة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

1. تتبيل السمك

  • اغسلي السمك بعصير الليمون والماء للتخلص من أي رائحة غير محببة.
  • في وعاء، اخلطي عصير الليمون، الثوم، الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل الأسود.
  • انقعي قطع الفيليه في هذا الخليط واتركيها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة لتتشرب النكهات.

2. تحضير طبقات التغليف

  • في طبق: ضعي الدقيق.
  • في طبق آخر: اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.
  • في طبق ثالث: ضعي البقسماط.
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

3. تغليف السمك

  • خذي كل قطعة من السمك، ومرريها أولاً في الدقيق.
  • ثم في البيض المخفوق.
  • ثم في البقسماط، وتأكدي من تغطيتها جيدًا.

4. القلي

  • سخني الزيت في مقلاة عميقة حتى يصبح ساخنًا.
  • اقلي قطع السمك حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الجهتين حوالي 4-5 دقائق لكل جهة.
  • ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
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طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

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