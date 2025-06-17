طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

يعشق أغلب الأشخاص بكافة الأعمار تناول السمك الفيليه المقلي، فهو يعتبر وجبة رئيسية مليئة بالبروتين، يمكن تقدمها مع الأرز والبطاطس، والسلطة ، لذلك نقدم إليكِ خطوات بسيطة للحصول على ألذ سمك فيليه مقلي مثل الجاهز تمامًا، للشيف عزة العمدة.
المكونات لعمل سمك فيلية مقلي
- ½ كيلو سمك فيليه بلطي أو أي نوع تفضلينه
- عصير ليمونة
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- ½ ملعقة صغيرة كمون
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا لنكهة إضافية
- كوب دقيق أبيض
- كوب بقسماط خبز مطحون
- 2 بيضة
- زيت نباتي للقلي
طريقة تحضير سمك الفيلية خطوة بخطوة
1. تتبيل السمك
- اغسلي السمك بعصير الليمون والماء للتخلص من أي رائحة غير محببة.
- في وعاء، اخلطي عصير الليمون، الثوم، الكمون، البابريكا، الملح، والفلفل الأسود.
- انقعي قطع الفيليه في هذا الخليط واتركيها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة لتتشرب النكهات.
2. تحضير طبقات التغليف
- في طبق: ضعي الدقيق.
- في طبق آخر: اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.
- في طبق ثالث: ضعي البقسماط.
3. تغليف السمك
- خذي كل قطعة من السمك، ومرريها أولاً في الدقيق.
- ثم في البيض المخفوق.
- ثم في البقسماط، وتأكدي من تغطيتها جيدًا.
4. القلي
- سخني الزيت في مقلاة عميقة حتى يصبح ساخنًا.
- اقلي قطع السمك حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الجهتين حوالي 4-5 دقائق لكل جهة.
- ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.