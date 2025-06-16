5 أسباب خفية وراء صعوبة خسارة دهون البطن

دهون البطن المتراكمة قد تُعيق أحلامك في الحصول على جسم رشيق. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن حول خصرك رغم بذل قصارى جهدك، فقد يكون السبب إما نقص المغنيسيوم، أو قلة النوم، أو الإفراط في تناول الملح، أو حتى ضعف عضلات بطنك.

رغم أنك قد جربت كل شيء - ممارسة الرياضة، والتحكم في النظام الغذائي، وحتى تهيئة عقلك ليكون بصحة جيدة - إلا أن هناك أوقاتًا تشعر فيها بالاستسلام، يحدث هذا غالبًا عندما لا تتمكن من التخلص من العادات العنيدة.دهون البطن، والذي يعتبر حسب الأطباء سبباً للعديد من الأمراض القاتلة.



وفقاً للأطباء، تؤثر عوامل مثل التقدم في السن والنظام الغذائي والنشاط البدني على دهون البطن، ويزيد تراكم الدهون حول الخصر من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان التاجي.



إليك السبب الذي قد يمنعك من خسارة الدهون في منطقة البطن:



نقص المغنيسيوم في الجسم

بحسب الخبراء، يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لأكثر من 300 تفاعل كيميائي، بما في ذلك الحفاظ على نبضات القلب ثابتة وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنه أساسي في إنقاص الوزن وحرق دهون البطن.

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من المغنيسيوم يرتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز والأنسولين أثناء الصيام، وهما مؤشران مرتبطان بزيادة الدهون والوزن وتقليل احتباس السوائل للحد من الانتفاخ. لذلك، يُنصح بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الخضراوات الورقية والفاصوليا والمكسرات، أو تناول مكملات المغنيسيوم، بعد استشارة طبيبك.



عدم النوم بشكل كافي

لا يحصل معظم الأشخاص اليوم، وخاصةً الشباب، على قسط كافٍ من النوم، وتشير الدراسات إلى أن قلة النوم المنتظم والمتواصل قد تُسبب عواقب وخيمة، خاصةً عند محاولة إنقاص الوزن. ووفقًا لـالمجلة الأمريكية لعلم الأوبئة إذا كنت تنام أقل من خمس ساعات كل ليلة، فأنت أكثر عرضة بنسبة 32 في المائة لزيادة الوزن بشكل كبير.

لذا، احرص على النوم لمدة ٨-٩ ساعات يوميًا على الأقل، أزل الأجهزة الإلكترونية المشتتة للانتباه من غرفة النوم، وتجنب شرب القهوة أو الشاي مساءً، وحافظ على برودة غرفتك.

تناول الكثير من الملح

في كثير من الأحيان، قد لا تُدرك ذلك، ولكن إذا شعرتَ بالانتفاخ بعد تناول وجبة مالحة، فقد حان الوقت للتأمل، يؤدي الملح الزائد إلى انتقال الماء من مجرى الدم إلى بشرتك، مما يجعلك تبدو منتفخًا. وفقًا للخبراء، يجب ألا تتجاوز كمية الصوديوم المستهلكة يوميًا 2300 ملغ، وبالتالي، حتى لو لم تُضف الملح إلى طعامك، فقد تحصل عليه من مصادر أخرى مثل الأطعمة المُعبأة، واللحوم الباردة، وحتى بعض منتجات الألبان مثل الجبن القريش.

ولذلك، بدلاً من إضافة الملح إلى وجباتك، يمكنك تعزيز النكهة بالتوابل والأعشاب مثل القرفة،مسحوق الفلفل الحاروالكمون والزنجبيل - وهي كلها توابل مالحة بشكل طبيعي ولها فوائد صحية هائلة.



ليس لديك عضلات بطن قوية

قد تمارس الرياضة يوميًا وتظن أنك تتمتع بلياقة بدنية، لكن هذا ليس صحيحًا، الشعور بالانتفاخ حول خصرك دليل على أنه حتى لو لم تكن تعاني من زيادة الوزن، فإن ضعف عضلات بطنك قد يكون سببًا لدهون البطن. ووفقًا للخبراء، فإن الانحناء أثناء الجلوس والوقوف يؤدي إلى ذلك.

ولذلك، يجب عليك التركيز على أداء مئات من تمارين الجلوس يوميًا والعمل على عضلات البطن المائلة والعضلات المستعرضة للبطن للمساعدة في شد منطقة منتصف الجسم.



غير قادر على إدارة التوتر

في عالمنا اليوم، يعاني الجميع من التوتر. فهو لا يُسبب إنتاج الكورتيزول - المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر - فحسب، بل يؤدي أيضًا، عند استمراره لفترة طويلة أو مزمنة، إلى زيادة الوزن. حتى لو فعلت كل شيء بشكل صحيح، إذا لم تتمكن من التخلص من دهون البطن، فراجع مستويات التوتر لديك جيدًا.

وبما أن لا أحد يحب أن يتعرض للتوتر، فمن المهم العمل على تقليله من خلال اتخاذ تدابير مثل التأمل وتمارين التنفس العميق وتقليل تناول الكافيين.

المصدر: timesnownews